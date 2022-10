Dragon Ball: rivelato il famoso mangaka che disegnerà la prossima copertina

Senza alcun dubbio, Dragon Ball è il manga più famoso di tutto il mondo. L'opera di Akira Toriyama ha un successo devastante ancora oggi, diventando un classico della narrativa a fumetti mondiale. In Giappone tutto questo è sentito all'ennesima potenza, così Shueisha ha lanciato ormai da tempo un progetto dedicato.

Da più di un anno è in corso il progetto Dragon Ball Super Gallery per festeggiare il quarantennale della serie. Le copertine di Akira Toriyama sono state così ridisegnate da vari mangaka conosciutissimi in patria e nel resto del mondo. I nomi che spiccano finora sono Masashi Kishimoto di Naruto, Eiichiro Ora di ONE PIECE, Tite Kubo di Bleach, Ryuhei Tamura di Beelzebub, Yusei Matsui di Assassination Classroom e non solo, con Mikio Ikemoto di Boruto uno degli ultimi in ordine cronologico a ridisegnare una copertina. Ma quale sarà il prossimo autore a ridisegnare una copertina di Dragon Ball?

L'annuncio è arrivato su Saikyo Jump che ha comunicato quale sarà il prossimo mangaka all'opera. Tra qualche settimana, sulla rivista di casa Shueisha, debutterà la rivisitazione di Tadatoshi Fujimaki, autore noto per Kuroko's Basket. Non è noto quale sarà il volume che finirà al centro di questa rivisitazione di Fujimaki. Quale altro autore vi piacerebbe vedere?