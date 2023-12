Dragon Ball, la Saga del 22° Torneo Tenkaichi arriva su Prime Video nel 2024

La community di appassionati è in fermento per l'uscita di Dragon Ball Daima, la prossima serie animata del franchise che andrà a dare vita a una storia assolutamente originale creata dal team di TOEI Animation. Prima di andare avanti con la storia, ogni vero appassionato ritornerà alle origini per ripercorrere la leggenda.

Dal mese di novembre 2023 Dragon Ball è arrivato su Amazon Prime Video con uno streaming doppiato in italiano fedele all'originale, ma non per intero. La serie animata trasmessa in origine negli anni Ottanta è stata suddivisa in quattro tranche, di cui già due sono disponibili sulla piattaforma.

A dicembre 2023 Dragon Ball è tornato su Prime Video. Al momento la storia si ferma al termine della Saga del Red Ribbon, quando Goku affrontò i malvagi comandanti del Fiocco Rosso, l'organizzazione criminale che di recente è tornata a minacciare la terra in Dragon Ball Super: Super Hero.

A gennaio purtroppo non si avranno novità. Dragon Ball torna su Prime Video il 9 febbraio 2024 con ben due archi narrativi, la Saga 22° Torneo Tenkaichi e la Saga del Grande Mago Piccolo. Questa tornata di episodi comprenderà quelli che vanno dal 79 al 122. Mancheranno dunque solamente ulteriori 30 puntate alla fine della prima serie. Anche voi siete impegnati con questo rewatch?