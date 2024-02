Dragon Ball, la Saga del Grande Mago Piccolo è su Prime Video in italiano: la ricordate?

In attesa dell'uscita di Dragon Ball Daima, la nuova serie anime originale di TOEI che andrà a rimpiazzare il disperso Dragon Ball Super, Dynit e Amazon stanno offrendo agli spettatori italiani la possibilità di rivivere il mito dall'inizio. Su Prime Video è arrivata un'altra stagione di Dragon Ball!

Con un annuncio a sorpresa effettuato a Lucca Comics & Games 2023, il distributore italiano ha cominciato a portare il doppiaggio dell'avventura di Goku sulla piattaforma streaming di Amazon. L'epopea ispirata a Sun Wukong non è arrivata per intera, ma suddivisa in più parti. La penultima è stata aggiunta al catalogo proprio in queste ore.

Per Amazon, BarbascuraX ha raccontato male la storia di Dragon Ball. Potremo però scoprire realmente com'è andata con le puntate doppiate arrivate sul servizio. Dal 9 febbraio 2024, su Amazon Prime Video sono state aggiunte le Saghe del 22° Torneo Tenkaichi e del Grande Mago Piccolo di Dragon Ball.

Questi due archi narrativi, da vivere uno di fila all'altro, comprendono gli episodi dal 79 al 122 dell'anime originale, trasmesso in origine nel 1986. Avremo modo di rivivere il torneo Tenkaichi in cui vengono introdotti gli allievi dello spietato Maestro della Gru, acerrimo rivale del Genio delle Tartarughe. Dopo la sfida con Tien e Jiaozi, però, Goku va contro la minaccia più atroce, quella del Grande Mago Piccolo, lo stregone malvagio che ha più volte tentato di conquistare la Terra.