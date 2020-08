Dragon Ball Sai: alla riscoperta del fumetto di Dragon Garow Lee che inverte Goku e Vegeta

Siamo cresciuti guardando le avventure di Goku sulla Terra, dapprima alla ricerca delle sfere del drago e alla scoperta del mondo con Bulma, poi nei combattimenti nei tornei Tenkaichi per diventare più forte e migliorarsi sempre. Dragon Ball ha sempre seguito come leitmotiv il miglioramento del saiyan ingenuo e buono.

Invece nel ruolo di nemico c'è stato Vegeta per lungo tempo. Apparso nella seconda fase del manga, che nell'anime è conosciuta come Dragon Ball Z, il principe dei saiyan ha aperto a suo modo un universo intero al protagonista. Ma se invece di Goku ad arrivare sulla Terra fosse stato Vegeta? Non c'è bisogno di fare esercizi di fantasia dato che il famoso Dragon Garow Lee qualche anno fa ha disegnato una storia in proposito che ci mostra come sarebbe stato questo What If.

Dragon Ball Sai è un progetto composto da pochissimi capitoli e in parte proseguito con Super Vegeta Den che vede il saiyan dalla fronte spaziosa arrivare sulla Terra. A differenza di Goku, lui sa già come usare gran parte del proprio potere e nelle sue avventure sconfigge facilmente rivali che nella storia originale hanno messo in grave difficoltà il protagonista. Dal Fiocco Rosso al Grande Mago Piccolo, nessuno tiene testa a Vegeta per più di qualche pagina.

La storia prosegue fino all'incontro con Goku che arriva come saiyan malvagio sulla Terra, anche se con un plot twist finale. Il canale Youtube MaSTAR Media ha preparato un video riassunto di questa storia amatoriale che potete vedere in alto. Dalla serie originale, Dragon Garow Lee ci ha regalato anche un disegno con Goku che affronta Al Satan.