Dragon Ball, un altro Saiyan raggiungerà il Super Saiyan Blue: ecco chi

Con l'anime ancora fermo e con il manga impegnato nell'adattamento della saga dei Super Hero, la trama di Dragon Ball Super viene portata avanti da progetti paralleli e spin-off come il non canonico Super Dragon Ball Heroes e il videogioco mobile Dragon Ball Legends. Proprio in quest'ultimo succederà qualcosa di molto importante.

Mentre i fan si godono gli spoiler di Dragon Ball Super 94, prossimo capitolo dell'opera di Toyotaro in arrivo a brevissimo, è il titolo per dispositivi mobile a conquistare l'attenzione. Prossimamente un altro Guerriero Z raggiungerà il Super Saiyan Blue, ma non parliamo di Trunks o Goten.

In Dragon Ball Super abbiamo visto solamente due Saiyan imparare a infondere il ki divino nella trasformazione di Super Saiyan. Parliamo ovviamente di Goku e Vegeta, che dopo lo stadio del Super Saiyan God raggiunsero quello che venne presentato come Super Saiyan God Super Saiyan. Olte loro due, solamente le fusion Vegeth e Gogeta possono usare il Super Saiyan Blue, ma non ancora per molto.

Con Gohan che ha ottenuto una trasformazione unica, non sarà lui a raggiungere questa forma, né tantomeno gli ormai cresciuti Trunks e Goten. A raggiungere lo stadio del Super Saiyan Blue sarà Shallot, il Saiyan del passato proveniente dal pianeta Sadala protagonista di Dragon Ball Legends.

In Dragon Ball Legends Shallot aveva già ottenuto il Super Saiyan God, ma è ora in cerca di ulteriore potere. Non essendo riuscito a sconfiggere Bergamo Dark Ki, Shallot chiede a Goku di potersi allenare con lui, il quale replica assicurando che con il prossimo addestramento arriverà sicuramente al Super Saiyan Blue.