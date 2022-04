Dragon Ball: tutti i saiyan in versione Super Saiyan 3, ecco come sarebbero

I livelli del Super Saiyan comparsi in Dragon Ball hanno subito diverse modifiche nel tempo. Inizialmente esisteva soltanto la trasformazione semplice, usata per la prima volta da Goku su Namek durante lo scontro con Freezer. Con le due saghe successive però si è creato il bisogno di inserire ulteriori trasformazioni.

Durante la saga di Cell è comparso il Super Saiyan 2 - senza contare tutte le varianti della prima forma mostrate da Vegeta e Trunks - mentre nella saga finale di Dragon Ball Z, la saga di Majin Bu, è comparso a sorpresa anche il Super Saiyan 3. Quest'ultima forma è stata canonicamente raggiunta soltanto da due personaggi: Goku e Gotenks. Il protagonista non poteva non essere il primo a usarla, mentre la fusione è riuscito a raggiungerla in breve tempo. Ma come sarebbero gli altri saiyan con la trasformazione in Super Saiyan 3?

Un'immagine postata da Mundo Kame ci mostra l'esito. Oltre Goku, nel disegno si vedono Vegeta, Trunks, Gohan, Gotenks adulto, Vegeth, Gogeta e Bardack Super Saiyan 3. È praticamente impossibile vedere queste trasformazioni durante Dragon Ball o Dragon Ball Super, dato che ormai il Super Saiyan è stato messo da parte in favore delle trasformazioni God e dell'Ultra Istinto. Quale versione preferite del Super Saiyan 3? E sapete per quale motivo crescono i capelli ai saiyan durante questa trasformazione?