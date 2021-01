Dragon Ball: sapevate che Goku e Chichi hanno dei vicini di casa?

Non è insolito che durante i lavori di adattamento da manga ad anime vadano a perdersi alcuni elementi. Nel caso di Dragon Ball, infatti, TOEI Animation non si rese conto che a un paio di metri di distanza dalla casa di Goku e Chichi c'erano i loro vicini. Ma chi sono e dove si trova precisamente la loro abitazione?

Akira Toriyama non ha lasciato molto al caso. Durante la serializzazione del suo capolavoro ha più volte nascosto vari easter egg all'interno dell'opera, alcuni dei quali all'interno anche di Dragon Ball Super. Nel ricostruire in chiave animata la casa di Goku, TOEI Animation dimenticò di aggiungere un particolare dettaglio che, tuttavia, non è poi così semplice da scorgere.

La reale presenza di un'abitazione nei paraggi della dimora del protagonista è certificata solo dal manga, in particolare all'interno di una tavola curata dal sensei stesso. Come potete notare voi stessi dalla tavola in questione, allegata in calce alla notizia per l'occasione, aguzzando l'occhio a sinistra è possibile scorgere un'altra casa situata a qualche decina di metri di distanza. Qualcuno ha immaginato che all'interno di essa vive una coppia di anziani apparsa saltuariamente all'interno del manga.

E voi, invece, conoscevate questo singolare dettaglo, spesso dimenticato, all'interno dell'opera? Ma a proposito, sapevate che la casa di Goku e Chihi esiste davvero?