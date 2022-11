Dragon Ball: sapevate che Toriyama ha incontrato Ayrton Senna?

Dragon Ball e la Formula 1 sono due molti totalmente separati e che nulla hanno a che vedere l'uno con l'altro. Eppure, Akira Toriyama è sempre stato un fervido appassionato della competizione sportiva e in particolar modo di una determinata personalità all'interno della griglia.

La leggendaria figura di Ayrton Senna ha ispirato e continua ad ispirare nuove generazioni di piloti, tuttavia il suo genio è arrivato sino al Sol Levante dove addirittura Toriyama sensei, il giorno dell'uscita di uno dei suoi capitoli più importanti, quello del debutto del Super Saiyan, dedicò l'angolo dei commenti alla nuova McLaren.

Eppure, in molti non sanno che parecchi anni fa il mangaka realizzò un'illustrazione omaggio per Ayrton Senna, pilota da lui stimato, e che incontrò personalmente grazie a Shueisha. Il colosso editoriale, infatti, fu per un po' sponsor della Formula 1 e ciò spinse Toriyama in più occasioni a dedicare i propri commenti su Weekly Shonen Jump all'asse brasiliano e alla competizione automobilistica. A tal proposito, in calce alla notizia potete dare un'occhiata alla foto ricordo tra Toriyama e Senna scattata per l'occasione.

