Dragon Ball: sapevate che Toriyama non si aspettava l'esplosione di popolarità di Vegeta?

Oggi è difficile immaginare la serie di Dragon Ball Z senza Vegeta, lo storico rivale di Goku che è diventato tanto caro alla community. Eppure, inizialmente, nemmeno Akira Toriyama si poteva aspettare che il Principe dei Saiyan sarebbe diventato dalla sua apparizione un idolo del web.

Spesso in rete si legge dell'odio del sensei nei confronti di Vegeta, ma in realtà il legame tra l'autore e il personaggio è ben più complesso. Il mangaka, infatti, non prova quel tipo di sentimento nei confronti del Saiyan, seppur abbia dichiarato esplicitamente che Vegeta non gli piaccia poi così tanto.

Anzi, semmai Toriyama prova molto rispetto per il personaggio che ha immaginato visto anche il percorso di redenzione che dalla Saga di Majin Buu ha avviato nei suoi confronti. Durante l'uscita del manga speciale realizzato dall'autore per il 30° anniversario, inoltre, realizzò una vignetta esclusiva in cui il sensei intraprende un discorso proprio con Vegeta. Quest'ultimo rimproverò infatti l'autore di non aver avuto il coraggio di ucciderlo all'epoca della sua apparizione a causa della popolarità che acquisì tra i lettori, affermazione condivisa dal maestro che ancora oggi non riesce a capacitarsi di come un 'tipo' come lui sia riuscito a farsi amare tanto dal pubblico.

