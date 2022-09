Dragon Ball: sapevate che a Vilademuls si possono trovare le sfere del drago?

Il franchise di Dragon Ball è ricolmo di iniziative a dir poco straordinarie, non tutte però fanno parlare di sé o diventano virali in rete. Un piccolo comune della Catalogna dei nemmeno 1000 abitanti, tuttavia, ha trovato un modo intelligente per farsi conoscere e richiamare turisti da tutto il globo.

Il capolavoro di Akira Toriyama è caratterizzato da iniziative di diversi tipi, basti pensare all'incredibile mole di modellini in scala che escono con cadenza quasi giornaliera sul mercato. A tal proposito, avete dato un'occhiata a questa figure inedita che reinterpreta Cell nei panni di un guerriero samurai?

Ad ogni modo, negli ultimi giorni ha fatto parlare di sé la trovata messa in atto da un comune di appena 723 abitanti della Catalogna, ovvero Vilademuls. In questa piccola località, infatti, sono state nascoste sette sfere del drago di proporzioni piuttosto importanti che conducono ad un minigioco che, se completato, possono condurre fino al drago Shenron. Una trovata bizzarra quanto originale che sottolinea, ancora una volta, in quanti differenti modi è possibile reinterpretare il gioiellino di Toriyama sensei.

