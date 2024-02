Dragon Ball: tutto quello che sappiamo su Yamoshi, il Leggendario Super Saiyan

Un'opera così aperta alla mitologia come Dragon Ball, contraddistinta da secoli di storia pregressa tali da rendere il suo universo tanto denso quanto frastagliato, è entrata nell'immaginario collettivo anche grazie al potere dei suoi miti. E uno di questi è rappresentato proprio da Yamoshi, il Leggendario Super Saiyan di cui si sa davvero poco.

Sin da quando è stato nominato per la prima volta da Freezer durante la saga di Namek, la figura del saiyan è stata avvolta in un alone di mistero, anche per volontà dello stesso Akira Toriyama, tanto che le uniche (e centellinate) informazioni che abbiamo a disposizione sul fantomatico eroe sono dovute non tanto ad una sua canonizzazione (che è sì avvenuta, ma non è mai andata oltre il mero livello didascalico) all'interno di uno dei film canonici di Dragon Ball o in un'opera parallela/collaterale, quanto agli assunti che i lettori si sono formati a partire da alcune dichiarazioni offerte nel tempo dall'autore.

Nel corso di un'intervista rilasciata nel 2018 dal mangaka in occasione della promozione dell'ultimo film su Broly, Toriyama ha infatti rivelato il nome del primo saiyan in grado di superare i propri limiti fisiologici (appunto, Yamoshi) oltre a delineare alcuni trascorsi che hanno contraddistinto la storia del personaggio, iscrivendolo così per sempre nell'orizzonte “mitologico” del manga. Come esplicitato dallo stesso mangaka, l'esistenza di Yamoshi è da inquadrare in un periodo storicamente remoto, prima ancora che il Pianeta Vegeta diventasse la casa simbolica della razza da cui discende Goku.

Qui, in un territorio innominato di cui non si conosce l'ubicazione né tanto meno la natura di tutte le specie che lo popolano (o che lo avevano, chi sa, colonizzato) il fantomatico eroe ha dato vita alla leggendaria trasformazione nel corso di un brutale incontro con un manipolo di “saiyan cattivi” i quali (a quanto pare) appartenevano alla fazione opposta e contraria a quella di cui Yamoshi era, appunto, il leader. E messo alle strette insieme a suoi cinque fidati compagni, ecco che il personaggio rompe per la prima volta nella storia della sua razza le barriere genetiche che ne limitavano il potenziale, per dare vita a quella configurazione mitologica che tanto ha terrorizzato Freezer, spingendolo a mille anni di distanza da quella trasformazione, a sterminare i discendenti del saiyan (un peccato “capitale” a cui abbiamo legato i motivi per cui in Dragon Ball Super Vegeta è destinato a sconfiggere Black Freezer).

Nonostante Yamoshi abbia poi trovato la morte durante il combattimento con i suoi eguali, lo spirito del saiyan è sopravvissuto, al punto da accompagnare tutti coloro che in futuro (come appunto Goku) avrebbero sviluppato la capacità di evolversi in super saiyan God. Ed è a questo livello semantico che occorre ricondurre l'essenza del personaggio, nonché l'eventualità che il suo ricordo possa esercitare un ruolo negli intrecci di Super.

Non è un caso, infatti, che il Leggendario Super Saiyan sia comparso in una visione di Beerus, forse a suggerire la possibilità che i suoi attuali discendenti assumano la configurazione definitiva di “esseri-divini” per trascendere, in linea con l'antenato, nuovamente i limiti fisiologici della razza guerriera. Un'ipotesi, questa, che avvallerebbe quella teoria che vede Goku e Vegeta diventare in Dragon Ball Super le nuove divinità dell'Universo 7, con i due saiyan che si tramuterebbero così nell'incarnazione ideale del loro leggendario progenitore.