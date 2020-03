Dragon Ball Super: uno sceneggiatore si affida a Beerus per combattere il Coronavirus

La pandemia causata dal Coronavirus ha cambiato drasticamente le abitudini di tutti, instillando un clima di tensione e irrequietezza dal quale, al momento, non è facile evadere. Per sdrammatizzare la situazione, uno sceneggiatore della serie animata di Dragon Ball, Toshio Yoshitaka, ha pubblicato un nuovo sketch con protagonista Beerus.

L'illustrazione presente in calce all'articolo è piuttosto minimale, e raffigura il Dio della Distruzione dell'Universo 7 in una posa intimidatoria, preludente a uno dei suoi tipici colpi capaci di mettere a dura prova ciascun guerriero talmente coraggioso da sfidarlo.

Yoshitaka ha lasciato in didascalia delle parole d'auspicio contro la piaga che sta imperversando in tutto il mondo, declinate secondo la furente personalità di Lord Beerus :

"Sradicherò il Coronavirus!".

Lo sceneggiatore Toshio Yoshitaka è noto soprattutto per aver lavorato sugli script della serie animata di Dragon Ball Super. Il suo personaggio preferito all'interno del mondo creato da Akira Toriyama è Yamcha, tanto che in più occasioni ha affermato di voler scrivere delle puntate imperniate sul Guerriero Z.

Nel maggio del 2017, periodo in cui Dragon Ball Super entrava nell'arco narrativo del Torneo del Potere, lo sceneggiatore aveva in mente di realizzare un episodio speciale in cui Yamcha e Chiatozu si sarebbero posti a difesa della Terra. Alla fine, sfortunatamente, non ebbe l'occasione di concretizzarlo.

