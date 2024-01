Dragon Ball, gli scontri più belli di Goku: la top 5

Dragon Ball è ricco di scontri memorabili che hanno segnato per sempre gli appassionati. Molti di questi, ovviamente, coinvolgono il protagonista della storia, Son Goku. Ma se dovessimo sceglierne solo 5, quali sarebbero le battaglie più iconiche del Saiyan? Scopriamolo insieme in questa nuova top!

Pur prendendo in esame solo la serie e non gli splendidi film di Dragon Ball, abbiamo dovuto escludere combattimenti davvero memorabili che però non hanno avuto, per noi, lo stesso peso di altri.

5 - Goku vs Kid Buu

L'ultima battaglia di Dragon Ball Z inaugura questa lista. La Terra devastata, il Super Saiyan 3, l'ammissione di superiorità di Goku da parte di Vegeta e Kid Buu come minaccia suprema sono stati gli ingredienti per un finale coi fiocchi. Se poi aggiungiamo che la tecnica decisiva per la vittoria è stata la "Sfera Genkidama", non possiamo che emozionarci al solo pensiero di questo scontro leggendario.

4 - Goku vs Jiren

Il duello tra Goku e Jiren per il destino del proprio universo è entrato negli annali come sfida più complicata combattuta dal figlio di Bardack nell'anime. La colonna sonora travolgente e le animazioni sontuose hanno esaltato quella che è una delle migliori trasformazioni di Dragon Ball Super: l'Ultra Istinto.

3 - Goku vs Hit

Anche se non ha la stessa carica emotiva di altri scontri, Goku vs Hit è l'esempio perfetto di come sia andata avanti l'industria dell'animazione: scambi di colpi, utilizzo di tecniche e movimenti ben coreografati, fluidi e spettacolari.

2 - Goku vs Freezer

La battaglia più famosa di tutto Dragon Ball. La lotta tra Goku e Freezer è uno dei momenti migliori dell'intero franchise grazie ad una tensione mai eguagliata, ad un dualismo che travalica le generazioni e, soprattutto, per merito dell'iconica trasformazione in Super Saiyan.

1 - Goku vs Vegeta

La saga dei Saiyan rappresenta l'ingresso dei fan in Dragon Ball Z. Il principe dei Saiyan, Vegeta, ha portato Goku a superare i propri limiti, dando vita a quella che forse è la scena più epica dell'opera di Toriyama: la Kamehameha che si scontra con il Cannone Galick. Indimenticabile.

Piaciuta questa lista? Fateci sapere, nei commenti, quali scontri di Goku avete amato di più.