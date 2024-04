Dragon Ball, quali sono gli scontri più belli? I migliori 5 per Akira Toriyama

Dragon Ball è lo shonen che ha ridefinito il genere, una pietra miliare godibile appieno anche 40 anni dopo il suo esordio. L'opera del maestro Akira Toriyama è conosciuto per non prendersi mai troppo sul serio, ma soprattutto per i suoi combattimenti indimenticabili. Vi siete mai chiesti quali siano i più belli?

La morte di Akira Toriyama è un argomento che scuote ancora i nostri cuori, anche dopo un mese dalla notizia diffusa da Bird Studio. Proprio in questi giorni, Akira Toriyama avrebbe compiuto gli anni e noi vogliamo ricordarlo con quelle che per lui sono le cinque battaglie più belle di tutto Dragon Ball.

Per molti, il combattimento più iconico della serie è il primo tra Goku e Vegeta sul pianeta Terra, oppure quello tra Freezer e Goku Super Saiyan o ancora tra Gohan Super Saiyan 2 e Cell. Ebbene, nessuno tra questi è il migliore per il papà della serie. La sfida più iconica di Dragon Ball è quella tra Goku e il Grande Mago Piccolo.

“A essere sincero, ho dimenticato gran parte della storia e degli eventi di Dragon Ball, ma la lotta contro il Grande Mago Piccolo deve essere la numero uno. Era la prima volta che Goku sconfiggeva un nemico straordinariamente potente a quel modo. Quella battaglia mi ha davvero mostrato dove sarebbe potuta andare la storia da lì".

Effettivamente, si tratta di uno scontro che cambia per sempre Dragon Ball, che sancisce il passaggio a scontri sempre più avvincenti rinunciando all'esplorazione e a parte dell'ingenuità di fondo della serie. Questa, comunque, è solo una delle tante curiosità su Akira Toriyama.

La Top 5 di Akira Toriyama prosegue con lo scontro tra il giovane Trunks e Mr. Satan, una posizione che il maestro encomia per la sua "economicità" e per la brevità dello scontro. Il terzo posto, il maestro, lo assegna a Goku contro Recoom, apprezzato per il tanto atteso arrivo di Goku su Namecc. Seguono, a pari merito, lo scontro tra Crilin e Bacterian agli albori della serie e Gotenks contro Majin Bu. Come da lui stesso ammesso, per questa classifica Akira Toriyama ha preferito includere dei combattimenti che si prendono meno sul serio rispetto alle battaglie iconiche del manga.

