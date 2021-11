Dragon Ball, lo sconvolgente design del Clan di Freezer in un artwork ufficiale

Quando pensiamo a un'antagonista di una serie anime, il nostro pensiero subito si rivolge a Freezer, che nel tempo si è meritato il titolo di Villain più sadico e affascinante. Le sue origini, però, sono tutt'oggi sconosciute. Un dettaglio inedito sulla sua razza è emerso in un libro ufficiale di Dragon Ball.

Se negli ultimi capitoli di Dragon Ball Super stiamo scoprendo numerosi, succulenti dettagli sul passato della razza Saiyan, e al contempo di quella Cerealiana, il cui ultimo esponente è Granolah, della razza a cui appartiene Freezer non sappiamo ancora nulla, nonostante sia stato presentato diversi decenni fa.

Del tiranno galattico sappiamo infatti solamente che appartiene a un clan fortissimo, che domina lo spazio attraverso la forza e la paura. Gli esponenti di questa razza spaziale, conosciuta con il nome di Demoni del Freddo, sono attualmente solamente quattro: Freezer, suo fratello Cooler, suo padre Re Cold e Frost, che però proviene dal Sesto Universo.

Il character design di questi quattro personaggi è accomunato da una caratteristica, essi non hanno capelli. A quanto pare, però, come dimostrato da un artwork recentemente emerso in rete, alcuni membri della razza sono dotati di capigliatura.

La concept art, che mostra tre Demoni del Freddo mai apparsi prima, proviene da un booklet ufficiale pubblicato per celebrare il quinto anniversario del franchise Dragon Ball Heroes. Se i primi due sembrano essere piuttosto simili a Freezer, il terzo presenta un dettaglio che non può sfuggire: indossa una tuta da combattimento Saiyan e ha dei folti capelli, apparentemente biondi.

E voi, apprezzereste il design di Freezer anche se un giorno dovessero crescergli i capelli? Vi salutiamo lasciandovi a una sfida tra titani nel trailer di Dragon Ball Xenoverse e al confronto tra angeli e demoni di Dragon Ball Super.