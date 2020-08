Dragon Ball: scopriamo insieme le 10 forme di Janemba

L'universo di Dragon Ball , creato da Akira Toriyama più di 30 anni fa, è ricco di personaggi potentissimi, molti dei quali hanno intralciato più volte i piani dei Guerrieri Z, minacciando anche la distruzione di pianeti e l'eliminazione di intere razze. Tra questi villain, uno dei più particolari è senza alcun dubbio il demone Janemba.

In grado di tenere testa al Super Saiyan 3 di Goku, Janemba è riuscito a conquistare una buona fetta degli appassionati di Dragon Ball, sin dalla sua prima apparizione nel 15 film dedicato al brand, Dragon Ball Z: Il Diabolico Guerriero degli inferi, e nel corso degli anni e delle serie non canoniche ha ottenuto ben 10 forme differenti, di cui trovate le immagini in fondo alla pagina.

La prima è quella più "semplice", ovvero l'Orco Saike, Gaisu in italiano. Durante uno specifico lavoro all'inferno, si è distratto a causa della musica che stava ascoltando, ed una volta entrato in contatto con le creature malvagie, è stato posseduto dal demone Janemba. Abbiamo poi incontrato, sempre nella pellicola, la forma definitiva di questo demone, Super Janemba, talmente potente da costringere Goku e Vegeta ad eseguire l'imbarazzante Danza di Metamor, e diventare quindi Gogeta, per sconfiggerlo.

Nel videogioco Dragon Ball Xenoverse 2, abbiamo poi visto Janemba apparire con dei colori diversi, viola e grigio, molto simili al design pensato inizialmente per il villain. In Dragon Ball Heroes Janemba è finito sotto il controllo di Babidi, diventando ancora più pericoloso. In Super Dragon Ball Heroes è stata mostrata una forma alternativa, Xeno Janemba, terribilmente potente e con un aspetto molto più demoniaco.

Janemba è anche entrato a far parte dell'Impero Oscuro, come abbiamo visto nel videogioco MMORPG Dragon Ball Online, dove presenta sulla fronte il simbolo dell'esercito di demoni comandati da Mechikabura e Towa. Gli ultimi episodi della serie anime promozionale Super Dragon Ball Heroes ci hanno mostrato un nuovo Janemba, creato dal Dr. W e caratterizzato dai colori nero e rosso.

Toyotarō, attuale disegnatore di Dragon Ball Super, durante la realizzazione di Dragon Ball Heroes, ha proposto una stravagante fusione tra Janemba e Baby, che rimane tuttora una delle migliori dal punto di vista del design. Infine vogliamo ricordare Janembu, fusione tra Janemba e Kid Bu apparsa sul gioco Dragon Ball Fusion, RPG per il Nintendo 3DS.

Ricordiamo che Dragon Ball Super è arrivato al capitolo 62, e i fan continuano a chiedersi perché la seconda stagione non sia ancora uscita. Cosa ne pensate di queste, forse esagerate, forme di Janemba? Ne avete una preferita? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.