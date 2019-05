Dragon Ball: scopriamo tutti i Cyborg realizzati dal dottor Gelo

Uno dei personaggi le cui azioni hanno avuto maggiori effetti sul mondo di Dragon Ball è sicuramente il dottor Gelo. Alias C-20, lo scienziato lavorava in origine per il Fiocco Rosso. Dopo la sconfitta dell'esercito da parte di Goku, Gelo decide di vendicarsi, realizzando una generazione di cyborg con l'obiettivo di eliminare il nostro Saiyan.

La prima volta che siamo venuti a conoscenza dell'esistenza di Gelo è stato durante la saga di Cell, che sarà poi sconfitto dalla sua creazione C-17. Nell'ultimo volume 25 della Perfect Edition di Dragon Ball francese, possiamo scoprire, in ordine cronologico, tutti i cyborg realizzati da Gelo durante la serie.

Nell'immagine tratta dal manga che potete trovare in calce alla notizia, scopriamo che i cyborg che vanno da C-1 a C-7 avevano tanti difetti e sono stati quindi dei fallimenti. C-8 che abbiamo conosciuto durante la prima serie di Dragon Ball, aveva un carattere gentile ed è diventato amico di Goku. Successivamente, i cyborg da C-9 a C-15 avevano ancora qualche problema, nonostante C-13, C-14 e C-15 andavano abbastanza bene. C-16 lo conosciamo bene e non ha quindi bisogno di spiegazione, come i successivi C-17 e C-18, che a differenza dei precedenti, sono stati costruiti su una base umana. Infine anche C-19 è noto e C-20 è lo stesso dottr Gelo. Infine, abbiamo Cell, l'ultima creazione di Gelo nonché la più potente.

