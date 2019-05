Dragon Ball: scopriamo gli incredibili guadagni di TOEI grazie al franchise

Nelle ultime settimane, gli occhi di tutti gli appassionati della serie Dragon Ball, sono concentrati sulle voce che insistono sull'uscita di un railer di Dragon Ball Super 2, che potrebbe arrivare a breve. Un recente report finanziario di TOEI è stato pubblicato online, rivelando guadagni impressionanti per il franchise di Akira Toriyama.

Nell'immagine che potete trovare in fondo alla notizia, è presente il report finanziario di TOEI Animation, relativo al primo trimestre del 2019. È abbastanza chiaro, dando una veloce occhiata ai numeri, il perchè TOEI abbiamo deciso di pubblicarli online.



Per aiutarvi nella lettura qui di seguito trovate i dati presi in considerazione:





Dragon Ball Domestic Licensing 2019 - 8548 milioni di yen (gennaio-marzo)

Vendite di film d'oltremare - 3518 milioni di yen (gennaio-marzo 2019)

Licenze all'estero - 7876 milioni di yen (gennaio - marzo 2019)

È sicuramente interessante notare come, più della metà degli introiti complessivi del franchise, provenga dalla vendita delle licenze all'estero. Il totale dei guadagni è infatti di 19,9 miliardi di yen, che al cambio attuale, corrispondono a circa 155 milioni di euro, superando tutti gli altri franchise di TOEI, tra cui ONE PIECE. La cifra inoltre la più alta che abbiano mai registrato nei loro report.



Sembra che il successo di Dragon Ball non accenni ad esaurirsi, nonostante di recente il doppiaggio inglese di Dragon Ball Super abbia storpiato una frase di Beerus, provocando il malcontento degli appassionati.