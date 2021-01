Dragon Ball: scopriamo la statua di Trunks prodotta con la stampante 3D da un fan

Pur non essendo uno dei personaggi più presenti in Dragon Ball, Trunks del futuro è uno dei guerrieri più amati, tanto che un appassionato ha deciso di realizzare una fantastica statua con l'ausilio di una stampante 3D. Vediamola insieme.

La versione adulta e proveniente da un futuro alternativo del figlio di Vegeta e Bulma fece la sua prima apparizione in seguito alla sconfitta di Freezer avvenuta sul pianeta Namecc. Il giovane viaggiò fino al tempo degli eroi della serie per avvertirli dell'incombente minaccia degli androidi ed in seguito affrontò al loro fianco il potente Cell. Nelle saghe successive i lettori del manga non hanno più avuto possibilità di vedere nuovamente il ragazzo in azione, salvo in un arco narrativo del sequel, Dragon Ball Super, in cui i protagonisti furono impegnati a combattere col misterioso Black Goku ed il Kaioshin Zamasu.

A testimonianza della popolarità di Trunks del futuro vi sono anche diversi film in cui il guerriero prende parte ad alcune battaglie contro i nuovi nemici in essi introdotti. Tra questi vi è il lungometraggio Dragon Ball Z - La Minaccia del Demone Malvagio a cui un fan si è ispirato per la creazione di una statuetta rappresentante proprio il Saiyan. Essa è visibile in tutto il suo splendore nel post riportato al termine di questa news in cui il soggetto appare coi capelli lunghi e mentre impugna la caratteristica spada di cui ne abbiamo approfondito la potenza in un altro articolo di Dragon Ball.

Attendendo una nuova apparizione dell'eroe vi riporto una news in cui approfondiamo 5 segreti riguardanti il suddetto personaggio di Dragon Ball.

Cosa ne pensate di questa figure? Fatecelo sapere nei commenti.