Dragon Ball: gli Scouter esistono nella realtà? E perché esplodono?

Di fondamentale importanza nella prima parte di Dragon Ball Z, gli Scouter si sono rivelati inutili con il passare degli archi narrativi. Nonostante ciò, questi oggetti sono entrati nel cuore della community, che ne acquista repliche e giocattoli. Ma gli Scouter di Dragon Ball esistono anche nella realtà?

Nella Saga di Granolah di Dragon Ball Super gli Scouter sono tornati ad assumere un ruolo primario. È infatti solamente grazie al ritrovamento dello Scouter di Bardack che Goku ha potuto comprendere il valore della razza Saiyan e affrontare il malvagio Gas.

Con un design minimal composto da un vetrino posto su un occhio, gli scouter permettono ai personaggi di Dragon Ball di scansionare dati e livelli di forza di un nemico. Ma esiste qualcosa del genere nella realtà?

Ebbene si, gli scouter esistono anche nella realtà, ma con il nome di "Sow-ter", gioco di parole giapponese tra la parola Scouter e Buta, che in italiano si traduce con maiale. Ma come funziona e quale funzione ha?

Ad aver inventato questo dispositivo è il professor Kikuhito Kawasue, intervistato da Masayuki Kato per il sito ufficiale di Dragon Ball. La versione reale dello scouter consiste in un paio di occhiali a forma di casco che include al suo interno una fotocamera 3D. Attraverso questo dispositivo è possibile osservare lo scenario circostante e analizzare il peso dei maiali in tempo reale.

Credete che questo dispositivo possa trovare altre applicazioni in futuro? Forse no, poiché sono un dispositivo molto pericoloso. Quando gli Scouter cercano di risolvere misurazioni troppo complesse questi esplodono. Indossare un tale dispositivo sul volto, peraltro dotato di batterie infiammabili, è fortemente sconsigliato. Vi salutiamo ricordandovi che è stato decifrato l'alfabeto degli scouter di Dragon Ball.