Dragon Ball: di che segno zodiacale è Goku e in che modo incide sulla sua personalità?

Comprendere il segno zodiacale di un singolo individuo, a volte, può voler dire scoprire tutto di lui, dalle più piccole particolarità, fino a pregi e difetti. Ma ciò vale anche per i personaggi del mondo anime e manga? Proviamo a scoprire si nasconde dietro astri e costellazioni di Goku, il mitico Saiyan di Dragon Ball!

Prosegue la rubrica "dell'oroscopo" dei personaggi anime! Dopo aver scoperto di quali segni zodiacali sono il protagonista di My Hero Academia, Izuku Midoriya, quello di Jujutsu Kaisen, Yuji Itadori, e Sasuke di Naruto, questa volta è il turno del personaggio più rappresentativo: Son Goku.

Considerato come il padre di tutti i protagonisti battle shonen moderni, Kakarot, questo il suo vero nome da Saiyan, è nato il 16 aprile. Il protagonista ideato da Akira Toriyama è dunque del segno dell'Ariete.

La personalità di Goku, come abbiamo imparato a conoscere nell'ultimo trentennio, è audace e ben definita, ma si allinea con l'archetipo del suo segno zodiacale? L'ariete è un segno di fuoco, e di fatto Goku è una persona appassionata. Che si tratti di combattere, allenarsi, o anche semplicemente mangiare, lui ci mette sempre il 100%.



I nati sotto il segno dell'Ariete sono marchiati come spiriti liberi che trovano grande difficoltà nel rimanere sempre nello stesso posto o a concentrarsi su una singola cosa. Kakarot, da buon ariete, è sempre andato alla ricerca di nuove avventure e combattimenti, piuttosto che godersi la serenità della sua famiglia.



Un'altra qualità dell'ariete incarnata da Goku è lo spirito guerriero. Da buon Saiyan, non rinuncia mai all'addestramento e alla battaglia: lui semplicemente ama combattere e sfidare se stesso e gli altri.



Ovviamente, la personalità di Goku è delineata da altre caratteristiche, come ad esempio la spensieratezza e la goffaggine, ma una buona parte della sua persona la si può scoprire, come abbiamo analizzato, semplice attraverso la sua costellazione. Che l'autore Akira Toriyama abbia studiato il segno dell'ariete per rifarsi sul carattere di Goku? Vi salutiamo lasciandovi a un meraviglioso personaggio di Dragon Ball che sorvola i cieli di Manhattan.