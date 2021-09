Dragon Ball, la vita segreta di Yamcha: campionissimo a livello sportivo?

Con Goku e Vegeta in possesso di poteri divini, in Dragon Ball Super i restanti Guerrieri Z sono stati definitivamente messi da parte. Personaggi come Crilin, Tenshinhan e Yamcha, sono dunque finiti nel dimenticatoio, costretti a trovare un ripiego. Se Crilin è divenuto padre di famiglia e poliziotto, Yamcha è invece divenuto un campione sportivo.

Man mano che la narrazione proseguiva, i Guerrieri Z all'infuori di Goku e Vegeta venivano gradualmente allontanati dall'azione. Yamcha, però, si era portato avanti e già in Dragon Ball Z aveva trovato un ripiego alle arti marziali.

Durante il periodo di pace successivo alla morte di Re Piccolo, Yamcha si addentra nel mondo dello sport professionistico. In alcuni episodi riempitivi di Dragon Ball Z, infatti, lo vediamo intraprendere la carriera di giocatore di baseball, una vita sportiva che, al contrario delle arti marziali, gli ha regalato diverse gioie.

Portando a galla un interesse mai evidenziato prima verso questo sport, in Dragon Ball Z, la "Iena del Deserto" si aggrega alla squadra di baseball dei Taitans. In brevissimo tempo, diviene la star del club, che per questo gli perdona le sue continue assenze. Infatti, pur morendo nello scontro con i Saiyan, come se nulla fosse si ricongiunge alla squadra dopo essere stato resuscitato.



In Dragon Ball GT, che però ricordiamo essere non canonico, Yamcha riparte nel deserto con Puar per diventare un bandito, come lo era già in gioventù. Ciò, suggerisce il fatto che Yamcha abbia infine abbandonato i Taitans e il baseball. In Dragon Ball Super, invece, si mette in gioco nella sfida a baseball tra l'Universo 7 e l'Universo 6. In questo caso, come nella serie Z, la sua passione per il "diamante" viene riconfermata.

E voi, conoscevate questo aspetto poco conosciuto della vita di Yamcha? Vi lasciamo al cosplay Vegeta Vs. C-18 e alla storia d'amore più romantica nell'artwork crossover tra Dragon Ball e Your Name.