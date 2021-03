Dragon Ball, il segreto di Toriyama in una vecchia intervista: 'Non ricordo i personaggi'

Recentemente è rispuntata in rete una vecchia intervista doppia con protagonisti Eichiiro Oda e Akira Toriyama, gli autori di ONE PIECE e Dragon Ball, in cui i due discutono del loro lavoro e del successo delle proprie opere. Durante l'intervista, Toriyama rivela un piccolo segreto, ovvero di non ricordarsi nomi e volti di tantissimi personaggi.

"Volevo chiederti una cosa", dice Oda al collega, "anche se in realtà sembra che tu ti sia dimenticato i nomi della maggior parte dei tuoi personaggi [ride]. Ti ricordi di quella volta che hai disegnato Ranfan senza vestiti? [...] In quel periodo avevo preso ispirazione dal tuo modo di disegnare, e sono rimasto sorpreso da alcuni dettagli, comprese le mani di Taopaipai". La risposta di Toriyama, come potete vedere in calce, è "Taopaipai? Non ricordo esattamente questo personaggio... è quello con la treccia?".

Proseguendo nella discussione, l'autore di Dragon Ball continua ad essere sorpreso dalla memoria di Oda, e afferma di non ricordarsi esattamente le scene citate. L'intervista risale al 2001 e la prima serie di Dragon Ball si era conclusa nel 1989, quindi non ricordarsi il volto di uno degli antagonisti principali o una scena con protagonista Pilaf è piuttosto strano. L'intervista completa è stata tradotta dai ragazzi di The Grand Line ed è reperibile cliccando il link in calce.

E voi cosa ne pensate? Sorpresi? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che la serie di Toriyama sta attualmente proseguendo nel manga di Dragon Ball Super, disponibile su MangaPlus. L'opera sta anche approfondendo l'universo narrativo con chicche che potrebbero interessare i fan di lunga data, come ad esempio le origini dei Namecciani.