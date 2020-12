Dragon Ball: avete mai sentito parlare di Bird Land Press, la rara rivista di Toriyama?

Negli anni '80 Akira Toriyama, il papà di Dragon Ball, iniziò a pubblicare alcuni volumi di una rivista sulla sua vita e sulle esperienze che contribuirono alla sua formazione come autore. Solo grazie ad esse oggi conosciamo aneddoti sui suoi capolavori che altrimenti rimarrebbero ancorati al buio.

Non è facile dire con esattezza quanti numeri della rivista uscirono davvero, poiché sin dagli anni '80 non furono mai effettivamente ristampati, tuttavia sappiamo per certo che vennero pubblicati almeno 25 numeri. Per certi versi, oggi la rivista Bird Land Press è un vero e proprio Sacro Graal della cultura Dragon Ball, un pezzo più unico che raro. Rintracciare anche solo uno dei magazine è davvero difficile e quei pochi disponibili, anche non in condizioni ottimali, sono venduti a cifre esorbitanti.

Nel momento in cui vi scriviamo su Ebay sono disponibili i numeri da 1 a 3, venduti rispettivamente a 540 euro e gli altri due a 483 euro. Solo alcuni possessori della rivista hanno trovato e tradotto gli estratti del magazine, come lo scrittore Derek Padula, e tante altre curiosità legate al capolavoro di Akira Toriyama sono ancora oggi in attesa di essere svelate. Solo grazie a questi numeri siamo venuti a conoscenza della passione per le auto di Toriyama e di tanti altri aneddoti sulla serializzazione di Dragon Ball, uno dei capolavori del genere action della cultura nipponica.

E voi, invece, avevate mai sentito parlare della rivista Bird Land Studio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.