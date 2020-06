Dragon Ball: una sexy Bulma coniglietto nel cosplay di Hika

Bulma è probabilmente uno dei sogni erotici di tanti fan, cresciuti a pane e Dragon Ball. La ragazza si è presentata fin da subito come un caposaldo della serie con tanto di ammiccamenti sensuali, come quando cercò di corrompere Goku con le sue mutandine o per tutte le volte che si è fatta vedere nuda o quasi.

Ovviamente, cambiando spesso vestiti nel corso del manga e dell'anime, a seconda del periodo e della sua maturità, ci sono alcuni vestiti di Bulma più apprezzati rispetto ad altri. In cima alle classifiche c'è sicuramente la versione Bunny Bulma, ovvero la Bulma coniglietto che apparve in una delle prime saghe, quando a causa di alcuni problemi la ragazza fu costretta a indossare l'abito da coniglietta prestatole dal maialino Oolong.

La ragazza di Dragon Ball è stata ritratta spesso con questo vestito nei vari cosplay delle modelle e fan di tutto il mondo. Anche Hikachan.cosplayer ha deciso di dedicare il suo tempo, il suo fisico e le sue capacità al cosplay di Bunny Bulma che prende vita con un set di foto che potete vedere in basso. La ragazza non si fa scrupoli nel farsi vedere sia vestita da coniglietto che in intimo, per aggiungere un tocco di sensualità in più a un costume che già ne ha molta.

Preferite questo cosplay oppure la Bulma di Meii? Sempre per quanto riguarda il mondo di Dragon Ball, vi siete mai chiesti che problemi avesse Lunch?