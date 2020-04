Dragon Ball: questo sexy cosplay di Bulma sconvolge persino Muten

Durante questa quarantena in tanti si sono ritrovati costretti chiusi in casa. Mentre gli appassionati di manga si possono lanciare alla scoperta di nuovi titoli oppure alla rilettura di alcuni preferiti, ci sono alcuni cosplayer che hanno continuato la loro attività. Tra questi c'è la bella Fabibi, cilena che ha caricato un cosplay di Dragon Ball.

Il personaggio scelto da Fabibi è uno dei più classici: Bulma, in versione ragazza, quando erano ancora in corso i primi viaggi con Goku alla ricerca delle Sette Sfere. In pochi scorderanno quella giovane di città che si presentò con un vestito rosa e una lunga treccia blu, in sella alla sua moto della Capsule Corporation.

Fabibi ha creato quindi un cosplay di Bulma e il risultato è osservabile nel video in calce, caricato sulla sua pagina Instagram. Il video in questione è piuttosto hot dato che Fabibi si presenta con un vestito molto corto e inscena un balletto sexy. La cosplayer non si è però fermata lì dato che il suo cosplay di Bulma ha letteralmente fatto impazzire la rete.

Nel secondo video in calce, proveniente dall'account Twitter della cosplayer, il suo balletto è praticamente diventato un meme che, sovrapponendosi a una scena di Dragon Ball, vede Muten appiccicato alla televisione mentre sbava. Presto a lui si aggiunge anche il porcellino Oolong, anche lui incantato dalla visione. Maggiorenni di Everyeye, cosa ne pensate del cosplay di Bulma preparato da Fabibi?

