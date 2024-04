Dragon Ball: la sfida di rendere Goku adulto nei vecchi sketch di Toriyama

Se la prima parte di Dragon Ball riguardava il viaggio di un giovane ragazzo cresciuto isolato dalla società, esperto di arti marziali e determinato a migliorare, nella seconda parte Akira Toriyama ha pensato di concentrarsi più sulla sua crescita e vita adulta, da padre e marito. Una sfida difficile, a partire dall’ideazione di un nuovo design.

Regolarmente sul sito ufficiale di Dragon Ball vengono pubblicati vecchi bozzetti e disegni firmati dal maestro, venuto a mancare all’età di 68 anni nei primi giorni di marzo 2024, e dopo la pubblicazione di un primordiale Goku, precedente all’uscita del primo capitolo, Shueisha ha mostrato alcuni sketch della versione adulta del protagonista, risalenti al 1988 e disponibili nel post in fondo alla notizia.

Come suggerisce la descrizione ufficiale dei disegni riportata sul sito “far crescere Goku è stata una grande sfida…come si evince dalla varietà di abiti e stili differenti”, in effetti, pur mantenendo la stessa espressione sorridente il Saiyan appare vestito con lunghe tuniche da combattimento, aderenti o molto larghe, con polsini, e persino con un turbante. Insomma, immaginare il proprio protagonista cresciuto e trovare il design definitivo per il resto della storia non deve essere stato semplice.

Eppure, dopo tutti questi tentativi e idee, Toriyama è riuscito a ideare un design accattivante e immediatamente riconoscibile grazie all’ormai iconica tuta arancione con cintura e stivali blu che Goku continua ad indossare ancora oggi in Dragon Ball Super. Per concludere, ecco 3 curiosità sul rapporto tra Piccolo e Gohan, e vi lasciamo all’incredibile incontro tra Dragon Ball e Topolino nell’omaggio di Sciarrone a Toriyama.

