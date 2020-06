Dragon Ball: Shallot e Giblet ottengono la trasformazione in SSJ God migliore della serie

Il nuovo update di Dragon Ball Legends ha finalmente mostrato i nuovi character design di Shallot e Giblet, i due fratelli gemelli creati da Akira Toriyama e introdotti nella saga videoludica del Torneo del Tempo. I fan chiedono da anni il loro debutto nell'anime di Dragon Ball e dopo aver visto le immagini, non è difficile comprenderne il motivo.

In calce potete dare un'occhiata alla nuova trasformazione in Super Saiyan God dei due guerrieri, e come potete vedere il livello di dettaglio rende il power up decisamente più intrigante rispetto a quello ottenuto da Goku o Vegeta. Ovviamente parte del merito è anche dell'outfit dei due Saiyan, tra cui spicca indubbiamente l'abito lungo di colore rosso di Giblet.

Shallot è diventato velocemente uno dei personaggi preferiti dalla fan base di Legends, e con l'introduzione della nuova stagione di Super Dragon Ball Heroes gli appassionati hanno visto la perfetta opportunità per inserire i due fratelli in un contesto anime. Purtroppo, al momento dovremo limitarci ad ammirarli nel picchiaduro di Bandai Namco.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Sempre restando in tema Dragon Ball, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori tecniche mostrate nell'anime, tra cui sono presenti anche alcune iconiche trasformazioni.