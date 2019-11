Dragon Ball: a Shangai è comparsa una statua gigante dedicata a Yamcha?

Gli omaggi e le assurde creazioni ispirate al mondo di Dragon Ball sono all'ordine del giorno in oriente, dove la serie di Akira Toriyama è ormai da qualche decennio ritenuta un vero e proprio cult. A volte però, compaiono delle opere a metà tra l'assurdo e l'impossibile, delle costruzioni talmente irrealistiche da essere ritenute false.. o no?

Ovviamente vi stiamo parlando dell'enorme statua di Yamcha che sarebbe comparsa nel corso della giornata di ieri allo Shanghai Expo Park, in Cina. Il colossale tributo al meme ritraente la sconfitta del personaggio ad opera dei Saibaman di Cell ha immediatamente fatto il giro del web, e ha spinto i fan a chiedersi se le immagini fossero reali o meno.

Fino a stamattina le foto scattate dall'utente Twitter S_U_works sembravano essere il frutto di un ottimo fotomontaggio, ma alcuni tweet condivisi in data odierna da altri utenti sembrerebbero confermare la presenza della statua. Chiaramente vista la natura del monumento potrebbe trattarsi di una presa in giro, ma per ora preferiamo astenerci dal darvi una risposta certa.

Il post originale di S_U_works in tutti i casi ha fornito un'ottima pubblicità al suo profilo, grazie ai 10,000 retweet e 30,000 mi piace ricevuti.

E voi cosa ne pensate? Potrebbe essere vera?