Dragon Ball: lo Shonen Jump pubblicherà uno speciale con le migliori 10 scene

Il mese di novembre porterà a tutti i fan della serie Dragon Ball un annuncio sicuramente gradito: lo Weekly Shonen Jump di Shueisha pubblicherà infatti un volume speciale con le 10 migliori scene mai apparse sulla rivista, operazione che rientra nelle celebrazione per i cinquanta anni proprio dello WSJ.

Sicuramente quella della serie Dragon Ball, creata e sviluppata dalla mente del sensei Akira Toriyama, è stata una cavalcata trionfale, che ha contribuito anche ad accrescere a dismisura la popolarità della rivista che la ha ospitata, e cioè lo Weekly Shonen Jump di Shueisha. Gli appassionati potranno gustarsi un bel tuffo nel passato, con tanto di nostalgia annessa, grazie ad un'iniziativa in arrivo a novembre.

Weekly Shonen Jump ha infatti recentemente annunciato che, nell'ambito delle celebrazioni che sono in corso e che continueranno ancora per i cinquanta anni di pubblicazione raggiunti, pubblicherà un "mook" (e cioè un libro in formato di rivista) intitolato Dragon Ball: Jump Best Scene Top 10, che sarà disponibile dal prossimo 2 novembre 2018.

La pubblicazione in questione segue quelle, sulla stessa linea tipologica, dedicata a Fist of the North Star (Ken il guerriero per i fan italiani) e Yu Yu Hakusho (Yu degli spettri in Italia). Questo genere di prodotti sono di solito disponibili per un breve periodo dopo l'arrivo sul mercato, al contrario di lavori come guide ufficiali o collezioni di numeri singoli, che invece rimangono a lungo alla portata dei fan.

Il suddetto Dragon Ball: Jump Best Scene Top 10 è già disponibile per il pre-ordine su Amazon Japan per 594 yen.

Dragon Ball è un manga scritto e illustrato da Akira Toriyama. Serializzato originariamente sulla rivista Weekly Shōnen Jump dal 1984 al 1995, i singoli capitoli sono stati poi raccolti in quarantadue volumi tankōbon, pubblicati dal 1985 al 1995 da Shūeisha. Il manga è stato adattato in due serie anime prodotte da Toei Animation: Dragon Ball e Dragon Ball Z, trasmesse in Giappone dal 1986 al 1996. Una terza serie intitolata Dragon Ball Super si è appena conclusa, con un ventesimo film dedicato alla serie, Dragon Ball Super: Broly in procinto di arrivare nei cinema giapponesi il 14 dicembre.