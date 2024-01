Dragon Ball è lo shonen migliore tra tutti? 4 fattori che lo rendono grande

Che Dragon Ball sia il punto di riferimento per ogni manga e anime shonen creato negli ultimi 4 decenni è un dato di fatto. Ma per quale motivo l'opera di Akira Toriyama ha acquisito così tanta fama? L'epopea dei Guerrieri Z si contraddistingue per trasformazioni uniche e mosse caratteristiche, ma anche per tanto altro.

Anche nel 2023 tutti i grandi eroi shonen si sono dovuti inchinare a Goku, il personaggio anime più cercato su Google dell'anno. La posta in gioco, tuttavia, verrà raddoppiata. Il 2024 sarà un anno speciale per Dragon Ball, che compirà il suo quarantesimo anniversario. In attesa di novità su Dragon Ball Daima, scopriamo i motivi per cui Dragon Ball è il miglior anime shonen di sempre.

Dragon Ball viene vista per lo più come una serie in cui i combattimenti la fanno da padrona. In realtà non è così, poiché la serie affonda le sue radici nella commedia. I toni poi si evolvono, divenendo più seri e a volte sfiorando temi romantici, ma senza perdere mai quell'ingenuità ironica di fondo. Dragon Ball affronta anche grandi temi etici come quello politico.

Dal Super Saiyan fino all'Ultra Istinto e all'Ultra Ego, Dragon Ball è iconico nel mondo per le sue trasformazioni. I power-up dei Guerrieri Z sono un qualcosa di epico, molto più che in qualsiasi altra serie shonen. A volte forse si esagera – come con queste 5 trasformazioni di Dragon Ball Super spuntate fuori dal nulla -, ma l'impatto mediatico è elevatissimo. Lo stesso discorso può essere applicato alle tecniche utilizzate da Goku, Vegeta e gli altri. Chiunque al mondo ha provato, almeno una volta, a sferrare una Kamehameha! Non scordiamoci poi della Fusion, un power-up originale che permette a protagonista e deuteragonista di unirsi per dare vita a un combattente imbattibile. Chi non ama Gogeta o Vegeth?

Dragon Ball è il primo shonen a non limitare i villain a figure da battere, ma a impreziosire la loro figura. Personaggi come Piccolo e Vegeta, ma anche moltissimi altri se si osserva la storia sin dall'inizio, non sarebbero mai divenuti così iconici se Akira Toriyama si fosse fermato alla loro sconfitta.

I personaggi di Dragon Ball crescono, creano una propria famiglia e passano il testimone alla generazione successiva, accompagnando i lettori/spettatori nel loro percorso di vita. Goku non è più il bambino dell'esordio, è cresciuto fino a diventare fortissimo e creare una splendida famiglia con Chichi. Ha inoltre provato a farsi da parte consegnando il suo testimone a Gohan, dimostrando maturità e saggezza. Questo è un qualcosa che prima di Dragon Ball non aveva precedenti.