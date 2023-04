Dragon Ball: Shun Saeki di Food Wars disegna la cover del volume 10

Come ogni fine mese torna l'appuntamento fisso con il Dragon Ball Super Gallery Project, l'iniziativa made in Shueisha volta a celebrare i 40 anni dal debutto del manga di Dragon Ball sul Weekly Shonen Jump del 1984.

Dall'agosto del 2021 e fino al 2024, quando Dragon Ball compirà il suo 40° anniversario, gli autori Shueisha sono stati a ridisegnare una ciascuna le 42 cover che compongono l'intera opera di Dragon Ball. Nell'appuntamento di marzo 2023, Boichi di Dr. Stone ha ridisegnato la cover di Dragon Ball Vol. 26, mentre questo mese tocca a un altro autore molto influente.

A partecipare al Dragon Ball Super Gallery Project e rendere gloria e onore ad Akira Toriyama e al suo leggendario shonen è un altro mangaka che negli ultimi anni ha goduto di molta popolarità. Parliamo di Shun Saeki, che ha entusiasmato il pubblico con il suo Food Wars.

Per il 22° appuntamento con il Dragon Ball Super Gallery Project, Shun Saeki ha disegnato a modo suo la cover di Dragon Ball Vol. 10. L'autore di Food Wars ha stravolto l'artwork di Toriyama, in cui Bulma veniva rappresentata con un grazioso da ranger, mentre Goku era disegnato solamente in lontananza con il suo bastono. La copertina di Saeki è stata arricchita di dettagli in cui si può notare il tratto tipico del mangaka. E voi quale preferite, la copertina di Toriyama o quella di Saeki? A proposito, sapete il motivo per cui l'autore di Dragon Ball non disegna più manga?