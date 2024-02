Dragon Ball: quale significato ha la morte nell'opera di Toriyama?

Le narrazioni, di qualunque natura o derivazione culturale, per connotarsi di un'idea di verosimiglianza si sono sempre servite di un topos assoluto: ovvero la morte. Una soluzione, questa, riconducibile alle stesse strategie del narrare, di cui però Dragon Ball ha rimodellato le logiche, fino a svuotarla del senso su cui si è storicamente fondata.

Alla pari del salto temporale, anche il tropo della morte si ritaglia un ruolo centrale nelle strategie narrative (ed iconografiche) delle opere fumettistiche nipponiche a trazione action. Se i manga shōnen utilizzano sistematicamente il time-skip come veicolo delle evoluzioni (umane, fisiche) degli eroi, un discorso simile lo possiamo avanzare per quel che concerne l'uccisione dei personaggi. In quanto figura vicina all'archetipo, la morte rientra nelle narrazioni – fumettistiche e non - come un fattore tanto naturale quanto simbolico, e il suo avvento presagisce ad una trasformazione (che potrebbe riflettersi anche in un'involuzione) non di coloro che la esperiscono, ma dei personaggi che ne testimoniano il corso.

Generalmente perciò tale soluzione assume un sapore perlopiù finalistico, come se alludesse (proprio come nell'esistenza reale) ad un vuoto oltre cui i personaggi non riescono a rivolgere il pensiero. Sia in riferimento a coloro che ne sono oggetto, sia a chi ne è testimone. Fattore che Dragon Ball, soprattutto nel prosieguo di Z, si prometterà di invertire. Per poi declinarlo in un orizzonte di senso praticamente opposto.

Se ci pensiamo, la seconda sezione del manga di Akira Toriyama inizia con la scomparsa del protagonista, un evento che abbiamo incluso tra le tre morti più lancinanti di Dragon Ball sia perché segnala la sublimazione dell'eroismo di Goku – in un momento narrativo dove il saiyan si è mostrato, per la prima volta nel racconto, assolutamente fragile ed indifeso – sia per come sembra ricondurre l'inaspettata vulnerabilità del protagonista ad un destino nefasto, da cui l'opera sarebbe cambiata per sempre. Ma nel momento stesso in cui il mangaka mette in moto il percorso di metempsicosi (e quindi, di “rinascita”) dell'eroe, unito poi agli innumerevoli “atti miracolosi” con cui le Sfere del Drago riportano di volta in volta in vita i personaggi, ecco che la morte si priva della sua natura “finalistica”, per aprirsi a significati diversi, se non addirittura contrari alla norma, soprattutto per quel che concerne le traiettorie narrative di chi l'ha in precedenza esperita.

Per tutto il corso di Z e delle serie animate che ne hanno proseguito le storie, l'idea di “scomparire per l'eternità” ha lasciato progressivamente il posto ad una funzione meno nefasta, quasi catartica, anche per quanto riguarda i percorsi dei villain. Se ci pensiamo, per buona parte di Dragon Ball, l'elemento più eminentemente temuto dagli antagonisti (dal Mago Piccolo fino a Cell) è stata la possibilità di sparire per sempre, scacciata di volta in volta attraverso l'acquisizione di un potere inarrivabile che consentisse loro di sfuggire a qualsiasi richiamo mortifero. Mentre dalla fine di Z, e in particolare in Super, i villain non solo hanno avuto la possibilità – alla pari degli eroi - di ritornare anche dopo la morte, ma di servirsi della propria scomparsa come punto di partenza per una futura evoluzione. Un elemento su cui tutti o comunque la stragrande maggioranza dei battle shōnen successivi avrebbero fondato i propri discorsi sulla morte, validando ulteriormente l'eredità di Dragon Ball e l'influenza che l'opera ha esercitato sul futuro degli anime d'azione.

In questo senso, appare evidente come uno degli elementi che potrà consentire a Dragon Ball Daima di rifondare la mitologia del manga di Toriyama, sarà proprio il particolare ragionamento che proporrà sulla morte, e sulle strategie che ne strutturano le logiche: forse l'unico fattore che potrebbe davvero permettere all'anime di costruire un argine tra sé e il passato di Dragon Ball, senza per questo evitare di celebrarne i linguaggi che hanno permesso all'opera di Toriyama di occupare un ruolo così centrale nel panorama delle produzioni pop nipponiche.