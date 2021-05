Dragon Ball: trovato un simpatico Easter Egg nel film La Guerra dei Mondi di Spielberg

Dragon Ball rappresenta ancora oggi uno dei capisaldi non solo della categoria shonen ma dell'intera industria manga e anime, che ha trasversalmente interessato anche altri media, come il cinema, per quanto il film Dragon Ball Evolution viene considerato dagli appassionati del franchise come un oltraggio all'opera creata da Akira Toriyama.

Tutti i tentativi di rappresentare il mondo di Goku e compagni sul grande schermo con progetti live action più o meno ufficiali si sono rivelati estremamente riduttivi, inesatti sotto diversi punti di vista, e privi di numerosi elementi che invece si trovano nel manga originale. Tuttavia l'universo di Dragon Ball sembra essere presente anche in film accolti abbastanza bene dalla critica, come La Guerra dei Mondi del 2005, diretto da Steven Spielberg, dove un fan ha individuato un simpatico easter egg.

Come potete infatti vedere dal post riportato in calce alla notizia, condiviso da @Harpoon_Torpedo, l'utente in questione avrebbe fotografato un momento della pellicola in cui nella camera del figlio del protagonista, interpretato da Justin Chatwin, attore di Goku in Dragon Ball Evolution, è presente un peluche di Pilaf, antagonista della prima saga del manga e personaggio ricorrente nel corso della serie. Cosa ne pensate di questa aggiunta piuttosto nascosta in un film di Spielberg? L'avevate notata? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

