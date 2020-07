Dragon Ball: il sito ufficiale festeggia il compleanno di Nappa con le sue tavole migliori

Oggi, 28 luglio, si festeggia il compleanno di uno dei primi villain della seconda parte Dragon Ball, il caro vecchio Nappa. Il sito ufficiale dell'opera ha omaggiato il saiyan pubblicando i principali artwork che lo vedono protagonista, ritratto nello splendido stile di Akira Toriyama.

Come potete osservare in calce, nessuna delle tavole è nuova di zecca, sono le medesime presenti anche nel manga di Dragon Ball. Oltre a comparire nell'opera originale e nell'adattamento animato, durante la saga dei Saiyan, Nappa ha fatto capolino sia in Dragon Ball GT che in Dragon Ball Super.

Nel primo caso la sua presenza è stata molto più importante: lo ricordiamo soprattutto per il rematch contro il compagno che lo aveva tradito, Vegeta. Dopo essere stato resuscitato grazie all'aiuto del Dr.Gelo e il Dr.Mieu, infatti, Nappa si reca sulla Terra e si imbatte quasi subito nel Principe dei Saiyan.

Vegeta, dopo averlo un po' scherzato, lo elimina con un sol colpo, sottolineando l'infinito scarto di potere che oramai li separa. Per quanto riguarda Dragon Ball Super, è comparso nell'anime sotto forma di un'illusione creata da Baba.

Son Goku e Crillin, sotto ordine del Maestro Muten, dovevano recarsi in una misteriosa isola per raccogliere una pianta benefica. Qui i due guerrieri devono far fronte alle proprie paure, e quella di Crillin è ovviamente rappresentata da Nappa, il quale l'aveva spedito all'altro mondo in occasione del loro primo incontro.

Non scordiamoci poi dei lungometraggi, Nappa è presente sia in Dragon Ball Z: Il Diabolico Guerriero degli Inferi sia in Dragon Ball Z: Le Origini del Mito.

L'ultimo cortometraggio di Rick e Morty ha strizzato l'occhio a Dragon Ball e Akira. Da Dragon Ball a Pokémon: ecco i nuovi Funko Pop annunciati in occasione del Comic-Con.