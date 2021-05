Dragon Ball, il sito ufficiale si rinnova: novità in arrivo per l'anime e il franchise?

Sembra che il 2021 possa essere l'anno ideale per scoprire quali novità si celano per il futuro di Dragon Ball Super. Da tempo, infatti, sappiamo da numerosi fonti che c'è un sequel in produzione per TOEI Animation, annuncio che tuttavia sta tardando ancora ad arrivare. Pare che il silenzio sia però destinato a cessare a breve.

Anche se non è detto che avremo un grosso annuncio in occasione del Goku Day, nonostante sembrano esserci tutti i presupposti per un breaking news in pompa magna, appare sempre più certo che durante il corso di quest'anno avremo novità sul futuro del franchise, quantomeno dal fronte anime. Il 9 maggio, infatti, al termine della proiezione in anteprima del nuovo episodio di Super Dragon Ball Heroes, lo staff interverrà per condividere un messaggio speciale.

Ad ogni modo, a rinvigorire le ipotesi di un 2021 all'insegna di Dragon Ball è proprio Shueisha che sta persino aggiornando il sito ufficiale, evento che di solito preannuncia qualche succulenta novità. In calce alla notizia, infatti, è trapelato il teaser del nuovo sito ufficiale dell'anime. Attualmente non ci sono maggiori dettagli, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori informazioni e di novità in merito all'anime di Dragon Ball Super che ci auguriamo possano arrivare il prima possibile.

E voi, invece, cosa ne pensate del nuovo sito ufficiale di Dragon Ball in arrivo, che sia il preludio a grosse novità? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.