Dragon Ball spegne 39 candeline: quanti progetti in arrivo per il manga più amato!

Il 20 novembre del 1984 ebbe inizio la leggenda. In quella data sulle pagine di Weekly Shonen Jump fece il suo esordio una nuova avventura, quella di Dragon Ball. A oggi sono trascorsi 39 anni esatti da quel debutto e il manga di Akira Toriyama è il più conosciuto al mondo. Buon 39° compleanno Dragon Ball!

Liberamente ispirato al racconto mitologico di Sun Wukong, Goku è uno dei personaggi più conosciuti al mondo. Dragon Ball, Saiyan, Sfere del Drago e altri termini utilizzati nell'opera sono conosciuti anche al di fuori della community di appassionati. La serie del maestro Toriyama è riuscita infatti a oltrepassare i confini dell'industria manga e anime divenendo parte integrante della nostra cultura moderna. Dragon Ball compie quest'oggi 39 anni, ma l'opera è più vicina che mai agli appassionati. Sono infatti numerosi i progetti in arrivo.

Nel 2024 Dragon Ball festeggerà quarant'anni di attività e Shueisha, Bandai, TOEI e i fan celebreranno il mito in grande stile. In primis, il prossimo anno il manga di Dragon Ball Super proseguirà con una nuova saga. L'adattamento dell'arco di Super Hero giungerà al termine nel dicembre 2023, in occasione del capitolo 100. Dopodiché, lo shonen di Toyotaro andrà avanti forse con la battaglia contro Black Freezer.

Progetto più atteso è il nuovo anime originale di TOEI Animation. Nel 2024 debutterà Dragon Ball Daima, la serie animata fresca d'annuncio che trasformerà Goku, Vegeta e gli altri in bambini. La Terra verrà minacciata da due misteriosi demoni, ma come potranno i Guerrieri Z difendere la pace in quelle condizioni?

Questi festeggiamenti riguarderanno anche la community di giocatori. Per il 40° anniversario tornerà la serie più attesa. Ci riferiamo ovviamente all'uscita di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Le aspettative per questo nuovo episodio della saga Budokai Tenkaichi, in arrivo a 16 anni dall'ultimo, sono a dir poco elevate.

Nel corso dei prossimi mesi proseguirà poi il Dragon Ball Super Gallery Project, il progetto che Shueisha sta portando avanti da ormai lungo tempo e che coinvolge i migliori autori manga sulla scena. L'ultimo ad aver partecipato al Dragon Ball Super Gallery Project è stato Gege Akutami di Jujutsu Kaisen, mentre il prossimo mangaka coinvolto sarà Sui Ishida di Tokyo Ghoul.