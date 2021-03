Dragon Ball: ecco delle spettacolari Air Jordan dedicate all'avventura di Goku

Dragon Ball rimane ancora oggi uno dei pilastri del battle shonen, e se grazie a Dragon Ball Super, serie disegnata da Toyotaro e supervisionata dal creatore originale, Akira Toriyama, la popolarità del franchise continua a crescere, gli appassionati di vecchia data preferiscono ricordare le passate avventure di Goku e dei Guerrieri Z.

Spesso si trovano in rete ricostruzioni di iconiche scene viste nell'anime o presenti nel manga, oppure cosplay a dir poco fedeli, o ancora una quantità infinita di fanart e illustrazioni che sottolineano l'immensa passione che lega molte persone a Dragon Ball, e di recente alcuni appassionati hanno deciso di cimentarsi nella realizzazione di un paio di scarpe personalizzate dedicate alla storia del Saiyan giunto sulla Terra ormai più di 36 anni fa.

Come potete vedere nel post in calce alla notizia, condiviso su Twitter da @MundoKame, le Air Jordan utilizzate come modello di base, sono caratterizzate dai colori blu e arancione dell'iconica tuta indossata da Goku, con il simbolo della famiglia Go sulla linguetta, e la presenza della Sfera del Drago con quattro stelle nella parte posteriore. Un'altra particolarità delle scarpe sono le scene che si possono intravedere sotto alcuni strappi fatti appositamente, come per ricreare il design di Goku durante uno scontro particolarmente difficile.

