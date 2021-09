Dragon Ball e Spider-Man si fondono in questo cosplay: ecco l'Uomo Ragno Super Saiyan

Cos'hanno in comune i mondi di Dragon Ball e Spider-Man? Praticamente nulla, se non la popolarità di cui godono a livello mondiale. Il primo è un manga con creature in grado di distruggere pianeti e trasformarsi. Dall'altra abbiamo il comics con protagonista un arrampicamuri di New York, che lancia le ragnatele per catturare i criminali.

Eppure l'inventiva dei fan non si ferma davanti a nulla. Se i crossover illustrati sono tanti, come abbiamo visto con la fan art che unisce Naruto a Dragon Ball, solitamente accade molto meno per i cosplay. Eppure l'appassionato Aaron ha deciso di unire vari mondi del fumetto occidentale e orientale, in particolare fondendoli con Spider-Man.

Sul web è famoso proprio per aver fatto vestire i panni di Mirio a Spider-Man e aver creato tante altre unioni con l'arrampicamuri. Stavolta però è stato il turno di unire Spider-Man a Dragon Ball come visibile dal cosplay in basso. L'armatura saiyan con tanto di tuta blu è stata modificata per diventare un vero e proprio costume per l'Uomo Ragno, che ne ha approfittato per sfruttare anche l'aura dorata del Super Saiyan.

Una realizzazione che mantiene colori e dettagli di entrambi gli universi e che ha già ricevuto tanta approvazione dal pubblico. Anche Sosenka propose un crossover, con una C18 membro del Team Rocket nel suo cosplay.