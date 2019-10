Dragon Ball: quando la passione per un'opera diventa multigenerazionale

Il successo planetario di Dragon Ball ha portato alla formazione di una larghissima fanbase in tutto il mondo, e dal momento che va avanti da più di 20 anni l'opera si è imposta come un fenomeno multigenerazionale.

Sulla board di Reddit, infatti, è spuntata una speciale torta di compleanno di Mr. Satan e Videl. Il post in questione - che potete osservare in basso all'articolo - vede un uomo tenere in braccio una bambina, e il suo aspetto è sorprendentemente simile a quello di Mr.Satan.

Entrambi indossano una maglietta a tema Dragon Ball, e dalla torta di compleanno capiamo come l'uomo abbia intenzione di iniziare sin da subito la piccola all'opera di Toriyama, dato che quest'ultima ha solo un anno.

Non è chiaro se siano padre e figlia, tuttavia quello che conta è il meraviglioso gesto e la dolcezza che possiamo cogliere dal loro abbraccio. Alla fine i fumetti e gli anime, come qualsiasi opera, non sono altro che dei mondi in cui possiamo viaggiare per un po', con la speranza di uscirne arricchiti per fare lo stesso con le persone che abbiamo accanto, con le quali vogliamo condividere l'itinerario.

