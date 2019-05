Dragon Ball: Spunta una fan art di Akira Toriyama sulla saga di Star Wars

Diversi fan di Dragon Ball hanno omaggiato il Goku Day con delle splendide fan art, questa volta invece, è propriO Akira Toriyama a regalarci un'illustrazione su una delle saghe più amate di sempre.

L'illustrazione in questione riguarda lo storico franchise di Star Wars, che a suo tempo influenzò l'autore con le sue atmosfere sci-fi e il design degli alieni, che il sensei ha rielaborato nella saga di Namek con il personaggio di Freezer, che rappresenta una delle ispirazioni più lampanti. Nel 1999 il maestro realizzò una fan art e nelle ultime ore è rimbalzata prepotentemente online, infiammando i cuori degli appassionati.

Precisamente, l'illustrazione fu eseguita per omaggiare l'uscita globale del film di Star Wars: La Minaccia Fantasma, per il quale il sensei disegnò un piccolo sketch raffigurante nientemeno che Anakin Skywalker, uno dei personaggi più amati dell'intera saga di George Lucas. Lo sketch conteneva inoltre un piccolo messaggio ad accompagnarlo, ed è un vero tuffo nel passato: "Menomale! ci è voluta un eternità ma alla fine Star Wars è tornato! Per non parlare della storia, le atmosfere spaziali e i design dei personaggi, tutto meraviglioso. Sono pieno d'eccitazione, è stata una lunga attesa per il quarto film, sono davvero contento!"

Questo omaggio farà sicuramente piacere alle fan base di entrambe le saghe, che apprezzeranno la matita di un artista che ha saputo regalare solo design unici nel corso della sua carriera da mangaka. I due franchise continuano ancora oggi, a distanza di 20 anni a regalarci nuove avventure, volgendo uno sguardo al passato non può che venirci un po di nostalgia ripesando alle atmosfere dei primi film di Star Wars, condividendo in toto il pensiero di Toriyama.



