Dragon Ball: spunta online un vecchio cimelio sul manga che emoziona gli appassionati

Dragon Ball è intrecciato a doppio filo con il mondo dei videogiochi. Dal recentissimo Dragon Ball Kakarot pubblicato su console di attuale generazione, fino ad arrivare all'amatissima saga Budokai Tenkaichi. Ma un appassionato ci porta ancora più indietro nel tempo attraverso una vecchia rivista.

L'utente Twitter @BadakkuBoru ha ritrovato un vero e proprio reperto storico; un oggetto da collezione considerato come un glorioso cimelio dagli appassionati del franchise di Akira Toriyama. Parliamo di un vecchio numero di V Jump, rivista giapponese pubblicata da Shueisha che si occupa di manga shonen e videogiochi.

Nel numero ritrovato dall'utente, presumibilmente datato 1993, il focus era incentrato sull'imminente pubblicazione su SNES di Dragon Ball Z: Super Butoden 2. Il titolo presentava un roster di dieci personaggi, pochissimi se paragonati ai giochi moderni, ed era ambientato durante il Cell Game.

All'interno della rivista possiamo ammirare stupende illustrazioni dedicate ai migliori momenti della saga, come per esempio la Kamehamha a una mano sfoderata da Gohan Super Saiyan 2. Un livello qualitativo ben maggiore rispetto a questo cosplay a basso costo di Dragon Ball. Inoltre, sono disponibili numerosi consigli sull'utilizzo delle mosse speciali dei vari protagonisti. Il numero di V Jump dedicato a Dragon Ball Z: Super Butoden 2 è un nostalgico ritorno al passato. E voi avete mai provato il titolo? Fateci sapere la vostra, ma non perdetevi questa divertentissima imitazione dei protagonisti di Dragon Ball.