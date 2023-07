Dragon Ball: la Stanza dello Spirito e del Tempo diventerà realtà? Cosa dice la scienza

Dragon Ball Super ha portato al ritorno della Stanza dello Spirito e del Tempo, una stanza speciale al cui interno lo scorrere del tempo viene percepito diversamente rispetto all'esterno e che permette ai Guerrieri Z di allenarsi in modo estremamente duro e produttivo. Ma la Stanza dello Spirito e del Tempo potrebbe esistere nella realtà?

In Dragon Ball Super scopriamo che esistono varie Stanza dello Spirito e del Tempo, e non solo quella della Terra. Una, che svolta gli eventi del manga di Toyotaro, viene individuata e sfruttata da Freezer, riportato in vita dopo il Torneo del Potere. Freezer sfrutta la Stanza dello Spirito per ottenere una nuova trasformazione, quella in Black Freezer che gli consente di mettere al tappeto Goku Ultra Istinto e Vegeta Ultra Ego con solo un colpo. Ma un giorno la nostra tecnologia ci permetterà di sfruttare questo mezzo? A dare una risposta concreta è il professor Nobuyoshi Ohta, fisico della National Central University di Taiwan.

Intervistato dal sito ufficiale di Dragon Ball, il fisico ha rivelato che non è da escludere che un giorno venga costruita una Stanza dello Spirito e del Tempo nella realtà. Il tempo scorre in modo diverso a seconda di dove ci si trova, ed è più lento dove c'è una gravità molto forte. Ad esempio, nelle stazioni spaziali il tempo scorre più lentamente rispetto alla Terra.

Per costruire una vera Stanza dello Spirito, l'uomo dovrebbe prima comprendere maggiormente i concetti di buchi neri, la fisica quantistica, la distorsione temporale e individuare una quarta dimensione. Vi ricordiamo che la Stanza dello Spirito e del Tempo è già realtà grazie alla palestra a tema Dragon Ball.