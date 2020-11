Dragon Ball: una delle star della WWE in questo cosplay di Bulma

Il franchise di Dragon Ball è uno dei più apprezzati dell'intera industria animata giapponese e a confermare ancora una volta questa tesi ci ha pensato una delle star della WWE, che molto probabilmente scenderà sul ring con un fantastico cosplay di Bulma.

Prima della messa in onda di WWE Monday Night Raw, la superstar Lana, alias CJ Perry, ha condiviso su Twitter un suo cosplay di Dragon Ball. La combattente ha omaggiato la giovanissima Bulma che fece il suo debutto nella prima serie creata da Akira Toriyama. Dall'iconico vestito rosa ai capelli azzurri, passando per il fiocco sulla treccia e la borsetta in vita, l'interpretazione è pressoché perfetta. Lo scatto è stato accompagnato da un incredibile anticipazione che potrebbe rallegrare tutti i fan di Dragon Ball. "Assicuratevi di sintonizzarvi su #Raw questa sera!".

Dopo aver abbandonato il ruolo di accompagnatrice di Rusev, altra star WWE, Lana ha cercato di farsi spazio come solista. I risultati, tuttavia, sono stati piuttosto disastrosi per lei. Portando sul ring questo cosplay, Lana potrebbe finalmente ribaltare la sua serie di sconfitte. Ma ricordate come inizia l'avventura di Goku? Facciamo un salto nel passato di Dragon Ball. A dispetto di quanto ci si possa aspettare, Crilin è il terrestre più forte di Dragon Ball, ecco perché.