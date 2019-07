Dragon Ball: negli Stati Uniti arriva una fantastica edizione speciale

Con trent'anni sul groppone, Dragon Ball è stato ormai pubblicato in tutti i paesi del mondo con diverse edizioni, da quella originale degli anni '80 alle più moderne. In Italia, con Star Comics, sta arrivando la versione Full Color della Saga di Freezer, mentre negli Stati Uniti stanno per arrivare due nuovi box d'eccezione per tutta la storia.

Il 4 giugno 2019, l'intera serie di Dragon Ball, suddivisa in due archi denominati Dragon Ball e Dragon Ball Z come per le stagioni televisive, è stata rimessa in vendita con una nuova edizione associata a due set box enormi. Il primo set box è dedicato alla saga di Dragon Ball, contenendo quindi i primi 16 volumi dall'introduzione di Goku e Bulma fino alla fine del torneo Tenkaichi in cui il protagonista batté Junior, al costo di 139,99 dollari.

Il secondo set box, invece, contiene i 26 volumi restanti che furono adattati nell'anime di Dragon Ball Z, portando quindi la Saga dei Saiyan, la Saga di Freezer, la Saga degli Androidi e la Saga di Majin Bu. I 26 volumi contenuti in questo box costeranno 219,99 dollari. I box preparati per questa nuova edizione presentano, come potete vedere in calce, diverse stampe e raffigurazioni sulla saga. Cosa ne pensate di questa nuova edizione di Dragon Ball? Vi piacerebbe vedere questi mega box sul mercato italiano da parte di Star Comics?