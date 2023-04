Dragon Ball: una statuetta di Freezer malvagio pronto a distruggere tutto

Dei tanti nemici apparsi nel mondo di Dragon Ball, ce ne sono alcuni che hanno portato il manga verso vette ancora più alte ed epiche. In generale, tutta la cosiddetta "fase Z", che va dalla saga dei saiyan a quella di Majin Bu, è ricca di momenti epici e di nemici di grandissimo spessore, in particolare quelli finali di ogni arco narrativo.

Il momento apicale è indubbiamente la saga di Freezer, la terzultima saga della serie, che ebbe luogo immediatamente dopo la fine della battaglia con Vegeta sulla Terra. L'imperatore galattico Freezer era venuto a sapere delle Sfere del Drago e del loro potere, e così si era recato su Namek prendendo alla sprovvista tutti i protagonisti. In quel momento, Freezer era l'essere più forte della galassia, in grado di distruggere pianeti senza troppi sforzi, scatenando una potenza che già nella sua forma base sembrava impareggiabile. Eppure, quel cattivo aveva tantissimi assi nella manica, come mostrato poi in un durissimo e lungo scontro finale.

L'arrivo di Goku però generò uno dei momenti più epici di Dragon Ball, un momento che tra l'altro avrebbe cambiato per sempre la natura del battle shonen di Weekly Shonen Jump. Freezer arrivò all'ultima trasformazione e affrontò Goku Super Saiyan in una battaglia destinata a passare alla storia. Ora potete rivedere quel cattivo con le sembianze di Dragon Ball Z e non con quelle recenti di Dragon Ball Super, grazie a una realizzazione di Villain Studios visibile in basso.

Questa statuetta di Freezer con la sfera distruttiva è disponibile in due versioni: una da 35 centimetri di altezza al prezzo di 185 euro, ovvero in scala 1 a 6, e la seconda da 52 centimetri (scala 1 a 4) dal costo di 335€. Il cattivo, nella sua ultima trasformazione bianca, sta generando la sfera viola con cui vuole distruggere il pianeta, mentre si poggia su un cumulo di rocce distrutte di Namek. Il suo sguardo è davvero terrificante, proprio come dovrebbe essere un imperatore galattico malvagio.