Dragon Ball: la storia d'amore più romantica in un artwork crossover con Your Name

Nell'opera magna di Akira Toriyama anche le storie d'amore hanno trovato il loro giusto spazio. Da quella nata per errore tra Goku e Chichi, a quella tra Gohan e Videl, passando poi per quella più recente tra Trunks e Mai del futuro. La più iconica love story di Dragon Ball, però, è indubbiamente quella tra Vegeta e Bulma.

Il Principe dei Saiyan e la ricca ereditiera hanno dato vita a una storia d'amore che in Dragon Ball meriterebbe certamente più spazio. Ma com'è nata esattamente? I primi contatti tra i due avvennero quando Bulma offrì a Vegeta, che non aveva una dimora sulla Terra, di vivere alla Capsule Corporation. I rapporti, poi, si intensificarono quando la ragazza permise al Saiyan di allenarsi nella stanza di gravità da lei progettata. Da lì in poi furono rose e fiori.

Se Vegeta è riuscito a smussare i lati più oscuri del suo carattere e a diventare un buon padre di famiglia, il merito è solamente "della sua Bulma". Senza il suo appoggio, infatti, l'orgoglioso Principe non avrebbe mai deciso di sacrificarsi per il bene della sua famiglia o di affrontare un Dio della Distruzione per amore della moglie.

Questa bellissima storia d'amore è stata celebrata in un artwork fanmade che immedesima la coppia in Taki e Mitsuha, i due protagonisti di Your Name. Scissi da un raggio di luce, l'uno sul Pianeta Vegeta e l'altra sulla Terra, i giovani Vegeta e Bulma sostituiscono i protagonisti dell'opera nel poster del film di Makoto Shinkai.

E voi, cosa ne pensate di questa immagine crossover e della love story tra Vegeta e Bulma? Vi lasciamo a Dragon Ball x Spider-Man e all'elettrizzante ritorno di Majin Vegeta.