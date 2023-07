Dragon Ball: la storia completa della Kamehameha!

Con l'ipotesi di un reboot dell'anime di Dragon Ball da parte di Toei, che andrebbe a riadattare le prime serie dell'anime, andiamo oggi ad occuparci proprio di un elemento che fa parte delle origini del manga di Toriyama, spiegando da dove nasce la leggendaria tecnica dell'Eremita delle Tartarughe: la Kamehameha.

Goku ha appreso da bambino questo attacco dal Maestro Muten, diventando un colpo signature del personaggio e una delle tecniche più famose nella storia dei "battle shonen". Rivisitata in mille varianti (la Kamehameha padre-figlio, x10, Super Black...) oggi andiamo a scoprire la nascita dell'originale e la storia della sua creazione.

La tecnica è stata appresa da Muten dopo decenni di allenamente e 50 anni prima di incontrare Goku. Usata davanti al discepolo per la prima volta per spegnere l'incendio del Monte Padella, l'eremita si stupirà di come il bambino riuscirà ad imparare subito quella'attacco che gli aveva richiesto anni di duri allenamenti.

Il nome lo dobbiamo a Yoshimi Kato, moglie di Toriyama, che ha sempre aiutato l'autore nella creazione dei suoi manga. Volevano trovare una parola che fosse particolare, difficile da dimenticare, e la donna ha deciso di attingere dalla storia Hawaiiana. Infatti Kamehameha I è il primo monarca dell'arcipelago. Lo spelling in giapponese è stato adattato per ricollegare il nome dell'onda al suo creatore: kame infatti significa tartaruga, mentre ha onda. Hame pare non abbia una traduzione precisa, ma dal momento che la tecnica è eseguita sillabandone il nome, servirebbe solo per aumentare la suspense prima del suo rilascio.

Perché creare la Kamehameha? Toriyama voleva un attacco che concentrasse il ki, l'energia vitale presente nel corpo umano, in un piccolo punto per poi essere rilasciata in un raggio. Per rendere l'idea, dopo varie pose, decise per le mani a coppa, per simulare un involucro pian piano riempito dal ki.

E voi conoscevate la storia dietro la Kamehameha?