Dragon Ball: tutta la storia di Goku in una spettacolare statuetta da oltre 1000 euro

Goku è uno dei personaggi più iconici del mondo di anime e manga, grazie alla sua presenza in Dragon Ball, una delle serie più amate e influenti di sempre. La storia di Goku inizia con questo bambino ingenuo, un saiyan mandato sulla Terra per distruggerla, ma che invece viene adottato da un anziano di nome Son Gohan, diventando mansueto.

Col tempo e con i viaggi che lo hanno portato a scoprire il mondo di Dragon Ball e sé stesso, Goku sviluppa una grande forza e si imbatte in nemici potenti, che affronterà con lo scopo di provare la propria forza o per difendere la Terra e i propri amici. Ma ciò che hanno reso Goku un'icona, una delle caratteristiche più distintive del personaggio, sono le sue trasformazioni. Inizialmente, è solo un ragazzino coraggioso con la capacità di trasformarsi in un potente Oozaru, una scimmia gigante, quando guarda la luna piena. Successivamente, grazie a momenti di furia, allenamenti e concessioni divine, Goku sviluppa diverse forme di Super Saiyan e non solo.

In Dragon Ball, il manga originale di Akira Toriyama, vengono introdotti i Super Saiyan dal primo al terzo livello, mentre in Dragon Ball GT fa la sua comparsa il Super Saiyan di quarto livello. Con il parziale reboot della serie, che ha portato alla creazione del midquel Dragon Ball Super, sono state introdotte nuove trasformazioni di natura divina: il Super Saiyan God, il Super Saiyan Blue e l'Ultra Istinto.

Ora è possibile avere tutto questo in un'unica statuetta. Kylin Studio ha creato "Goku Evolution", un modo per raccontare tutta la storia del ragazzino diventato adulto, attraversando tutte le sue versioni. Circondato da un drago Shenron gigantesco, il piccolo Goku sulla nuvola Kinton lascia spazio poi a Goku adulto con varie trasformazioni, sia quelle di Dragon Ball che di GT e Super, includendo anche il potente Ultra Istinto. Questa statuetta con la storia di Goku costa 1199€ nella versione VIP, 1165€ nella versione EX e 1095€ nella versione regular. In scala 1:6, è grande 60x52,5x83 centimetri. Un modo che non passa inosservato per celebrare l'iconicità del saiyan di Dragon Ball.