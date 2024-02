Dragon Ball, la storia poteva andare diversamente! 3 'What If' originali e incredibili

Quando si parla di eccellenza in ambito manga, non si può non citare Dragon Ball, forse il miglior shonen di sempre. La sua fama è sicuramente dovuta, almeno in parte, ad una storia che ha saputo lasciare il segno. Nonostante ciò, la fanbase si chiede che piega avrebbe preso la storia con scelte narrative diverse. Attenzione, seguono spoiler.

E se...Gohan Supremo avesse ucciso Super Buu?

Gohan è sempre stato ad un passo dal raccogliere definitivamente l'eredità del protagonista di Dragon Ball, Goku. Purtroppo, si è sempre fermato prima, come nel caso della battaglia con Buu. Dopo un addestramento speciale nel mondo dei Kaioshin, il figlio di Goku sblocca il proprio potenziale ottenendo la forma "Suprema". Questo risultato viene vanificato dalla successiva sconfitta contro Super Buu. Invece, se Gohan avesse vinto lo scontro con Buu, sarebbe diventato definitivamente il personaggio principale dell'opera e, probabilmente, lo avremmo visto sfidare Beerus e raggiungere lo stadio di Super Saiyan God. Successivamente, essendo più diffidente di Goku, avrebbe potuto escludere Freezer dal team del Torneo del Potere.

E se...Vegeta avesse sconfitto Freezer diventando, per primo, Super Saiyan?

Se Vegeta si fosse trasformato in Super Saiyan, invece di soccombere contro Freezer, forse non avrebbe imparato la tecnica del teletrasporto e, anche se avesse obbligato gli Yardratiani ad insegnargliela, sarebbe diventato troppo pieno di sé e, probabilmente, Bulma non si sarebbe innamorata di lui. Questa eventualità, avrebbe impedito a Trunks di nascere e viaggiare nel tempo per salvare la Terra dalla minaccia degli androidi e di Cell.

E se...Goku fosse diventato malvagio dopo l'incontro con Raditz?

Quando Goku incontra suo fratello Raditz, si rifiuta di unirsi a lui per conquistare la Terra. Se lo avesse fatto, sarebbe diventato il villain della storia e avrebbe sicuramente fatto piazza pulita di tutti i guerrieri terrestri. Chi-chi avrebbe potuto tenere Gohan lontano dal padre, magari trovando un modo per risvegliare il potenziale latente del figlio, unica speranza dell'umanità. È chiaro che si sarebbe trattato ugualmente di un mondo cupo, dominato probabilmente da Freezer, perché nessun guerriero Saiyan si sarebbe trovato nelle condizioni ideali per sbloccare la trasformazione più bella di Dragon Ball: il Super Saiyan.